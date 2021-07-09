Апгрейд ноутбука своими руками: что можно сделать

Согласно закону Мура, каждые два года происходит 100% увеличение максимального количества транзисторов на одном кристалле интегральной схемы.

Согласно закону Мура, каждые два года происходит 100% увеличение максимального количества транзисторов на одном кристалле интегральной схемы. Несмотря на то, что это эмпирическое наблюдение, оно уже более 50 лет полностью оправдывается, свидетельствуя о том, что электроника безостановочно развивается.

Именно поэтому, купленный всего несколько лет назад ноутбук, сегодня считается устаревшим и требующим модернизации. Некоторые девайсы, например ноутбуки Huawei, вполне можно улучшить самостоятельно. Они как конструктор состоят из блоков, которые легко обновляются. Что и как нужно сделать, разберемся подробнее.

Меняем накопитель

В первую очередь следует заменить накопитель HDD на твердотельный SSD. Люди часто недооценивают влияние жесткого диска на скорость и производительность ноутбука, а оно очень высокое.

Обмен данными между процессором и оперативной памятью происходит на высочайших скоростях, а когда дело доходит до запросов в сторону HDD – скорости падают до 50-100 Мбит/с. Соответственно, запуск приложения или программы тормозится, система зависает, ожидая полного считывания данных с диска.

Скорость SSD в разы, а в некоторых сценариях в десятки раз выше, чем у HDD. Благодаря этому:

запуск системы ускоряется и занимает 10-15 секунд вместо привычной минуты;

увеличивается скорость запуска всех программ в системе;

ускоряется процесс передачи информации в файл подкачки. Соответственно улучшается работа в браузере с большим количеством открытых вкладок.

Чтобы заменить жесткий диск, нужно открутить крышку на тыльной панели ноутбука и добраться до разъема SATA. Форм-фактор накопителя для ноутбука – 2,5 дюйма. Ограничений по объему нет, подойдет любой, который позволяет бюджет.