Апгрейд ноутбука своими руками: что можно сделать
Согласно закону Мура, каждые два года происходит 100% увеличение максимального количества транзисторов на одном кристалле интегральной схемы.
Согласно закону Мура, каждые два года происходит 100% увеличение максимального количества транзисторов на одном кристалле интегральной схемы. Несмотря на то, что это эмпирическое наблюдение, оно уже более 50 лет полностью оправдывается, свидетельствуя о том, что электроника безостановочно развивается.
Именно поэтому, купленный всего несколько лет назад ноутбук, сегодня считается устаревшим и требующим модернизации. Некоторые девайсы, например ноутбуки Huawei, вполне можно улучшить самостоятельно. Они как конструктор состоят из блоков, которые легко обновляются. Что и как нужно сделать, разберемся подробнее.
Меняем накопитель
В первую очередь следует заменить накопитель HDD на твердотельный SSD. Люди часто недооценивают влияние жесткого диска на скорость и производительность ноутбука, а оно очень высокое.
Обмен данными между процессором и оперативной памятью происходит на высочайших скоростях, а когда дело доходит до запросов в сторону HDD – скорости падают до 50-100 Мбит/с. Соответственно, запуск приложения или программы тормозится, система зависает, ожидая полного считывания данных с диска.
Скорость SSD в разы, а в некоторых сценариях в десятки раз выше, чем у HDD. Благодаря этому:
-
запуск системы ускоряется и занимает 10-15 секунд вместо привычной минуты;
-
увеличивается скорость запуска всех программ в системе;
-
ускоряется процесс передачи информации в файл подкачки. Соответственно улучшается работа в браузере с большим количеством открытых вкладок.
Чтобы заменить жесткий диск, нужно открутить крышку на тыльной панели ноутбука и добраться до разъема SATA. Форм-фактор накопителя для ноутбука – 2,5 дюйма. Ограничений по объему нет, подойдет любой, который позволяет бюджет.
Новости по теме
Приватизация, реформа корпоративного управления, диджитализация и судебная реформа являются главными мерами по борьбе с теневой экономикой в Украине.
Владимир Дидух (он же «Вова Морда») масштабирует контрабандные потоки на Галицкой таможне.
Украина провела реформы в сфере обороны и безопасности, чтобы соответствовать стандартам НАТО. И не намерена останавливаться.