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Главная » Мир » Экономика
15:25 09 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Цены на нефть растут на снижении запасов в США

Запасы сырой нефти в США упали до 445,5 млн баррелей – самого низкого уровня с февраля 2020 года

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на данных о снижении запасов нефти и топлива в США. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 9 июля.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,71 (0,96%) – до $74,83 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,82 (1,12%) – до $73,76 за баррель.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $1,06 в пользу Brent.

Накануне стало известно о снижении запасов нефти и бензина в США. При этом спрос на бензин достиг самого высокого уровня с 2019 года, заявило Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA), что свидетельствует об усилении экономики страны.

Запасы сырой нефти по итогам прошлой недели упали в США на 6,9 млн баррелей – до 445,5 млн баррелей – самого низкого уровня с февраля 2020 года. При этом ожидалось, что падение составит 4 млн баррелей. Запасы бензина упали на 6,1 млн баррелей, превзойдя прогнозное падение на 2,2 млн баррелей.

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Тэги: США, цены на нефть, Минэнерго, WTI
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