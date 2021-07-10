В Таджикистане происзошло землетрясение магнитудой 5,9
По меньшей мере пять человек погибли при землетрясении на севере страны. Толчки произошли около пяти утра по Киеву.
На севере Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 02.14 по времени UTC. Эпицентр располагался в 169 километрах к юго-востоку от города Худжанд. Очаг залегал на глубине 40 километров.
Позже СМИ сообщили о пяти погибших.
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Магнитуда подземных толчков составляла 1,8 балла. О негативных последствиях не сообщается.
В городе Измир, который стал эпицентром толчков, было разрушено не менее 20 домов. В результате землетрясения погибли шесть человек.
Землетрясение также затронуло деревни в турецкой провинции Ван и горной области Котур.