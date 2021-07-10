НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
12:40 10 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Таджикистане происзошло землетрясение магнитудой 5,9

По меньшей мере пять человек погибли при землетрясении на севере страны. Толчки произошли около пяти утра по Киеву.

На севере Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 02.14 по времени UTC. Эпицентр располагался в 169 километрах к юго-востоку от города Худжанд. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Позже СМИ сообщили о пяти погибших.

Источник:
Тэги: землетрясение, Таджикистан, жертвы, магнитуда
Код блока:
Loading...

Новости по теме

На Закарпатье произошло землетрясение

Магнитуда подземных толчков составляла 1,8 балла. О негативных последствиях не сообщается.

Землетрясение в Турции: более 200 человек ранены, есть жертвы

В городе Измир, который стал эпицентром толчков, было разрушено не менее 20 домов. В результате землетрясения погибли шесть человек.

В Турции утреннее землетрясение отобрало человеческие жизни

Землетрясение также затронуло деревни в турецкой провинции Ван и горной области Котур.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com