НБУ намерен открыть филиалы за рубежом

Функции будущего представительства или филиала включает взаимодействие с центробанками и другими регуляторами.

Национальный банк Украины рассматривает возможность открытия за пределами Украины своих филиалов и представительств, что, по мнению руководства регулятора, будет способствовать представлению интересов Украины в финансовой сфере за ее пределами. Об этом в пятницу, 9 июля, пишет Экономическая Правда.

«Это распространенная практика, используемая другими центробанками стран мира», – заявили в НБУ.

Функции будущего представительства или филиала будут заключаться во взаимодействии с центробанками и другими регуляторами для представления и защиты в иностранном государстве интересов Украины в финансовой сфере.

Также, его филиалы будут «доносить оперативную информацию» о действиях и планах НБУ по развитию финансового сектора, решению неотложных вопросов во взаимодействии с иностранными инвесторами и способствовать развитию торгово-экономических связей Украины и выполнению договоров, заключенных с финансовыми регуляторами государств пребывания.

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