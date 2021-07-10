На Гаити назначен временный президент

Спикер парламента Жозеф Ламбер будет исполнять обязанности главы государства до избрания нового президента.

Сенат Гаити назначил своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом страны вместо убитого Жовенеля Моизу. Об этом говорится в обнародованной резолюции Сената.

Отмечается, что Ламбер принесет присягу в парламенте. Он будет выполнять функции главы государства до вступления в должность избранного президента 7 февраля 2022.

Сейчас страной руководит исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф, который после убийства Моизу объявил в стране военное положение.

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