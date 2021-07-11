На Львовщине три человека госпитализированы после укусов змей

Одну пострадавшую доставили Перемышлянскую центральную районную больницу, еще двух – в Турковскую больницу.

За прошедшие сутки во Львовской области от укусов змей пострадало три человека, в том числе один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщает ГСЧС в воскресенье, 11 июля.

В частности, в 14:55 субботы в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в Перемышлянскую центральную районную больницу госпитализирована женщина 1987 г.р., с диагнозом – укус змеи пальца правой стопы. Потерпевшая – жительница Львова.

В 17:48 поступило сообщение о том, что в Турковскую больницу, в приемное отделение поступила девушка, 2008 г.р., с диагнозом – укус змеи в левую голень. Потерпевшая – жительница села Свидник Сходницкой поселковой территориальной общины.

В этот же день в 20:00 поступило сообщение о том, что в Турковскую больницу, в приемное отделение поступила женщина 1970 г.р., с диагнозом – укус змеи в правую пятку. Потерпевшая – жительница села Карпатское Боринской поселковой территориальной общины Самборского района.

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