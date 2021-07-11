Страны G20 утвердили глобальный налог
Окончательную редакцию документа должны одобрить лидеры «Большой двадцатки» на саммите организации в Риме в октябре.
Министры финансов стран G20 подписали соглашение о глобальном налоге на саммите организации в Венеции. Об этом накануне сообщило Politico.
Отмечается, что на прошлой неделе документ также был одобрен представителями 130 стран. Он предусматривает установление минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в 15%.
Реформа была поддержана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.
В своем совместном заявлении министры финансов стран G20 назвали соглашение историческим, отметив, что обсуждение его условий длилось много лет. По их мнению, реформа сделает международную налоговую архитектуру более стабильной и справедливой.
Окончательную редакцию документа должны одобрить лидеры «Большой двадцатки» на саммите организации в Риме в октябре.
По оценке ОЭСР, которая руководит переговорами по налогам, правительства ежегодно теряют от 100 млрд до 240 млрд долл в год из-за недополучения налогов.
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