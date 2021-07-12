Китайские ученые создали ткань, охлаждающую тело в жару

Специалисты из Хуачжунского университета науки и технологии в КНР разработали ткань, способную охлаждать тело.

За основу ткани были взяты полимолочная кислота и волокна оксида титана и тефлона. С их помощью ткань может отражать ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. При этом происходит охлаждение тела за счет рассеивания тепла.

“Благодаря особой структуре метаткань обеспечивает почти идеальную излучательную способность в среднем инфракрасном диапазоне”, – рассказал руководитель проекта Гуанмин Тао.

Ученые провели несколько испытаний. В одном из них доброволец в жилете, состоящем наполовину из этой метаткани и наполовину из хлопка, находился на солнце в течение часа. Температура кожи под метатканью поднялась с 31°C до 32°C, в то время как под хлопком – до 37°C.

Ученые также провели эксперимент с машинами. Салон автомобиля, покрытого чехлом из метаткани, нагрелся меньше всего.

Разработчики добавили, что их проектом уже заинтересовались некоторые производители одежды. Сейчас разработчики ведут переговоры с производителями и надеются, что охлаждающие футболки и автомобильные чехлы появятся в магазинах примерно через год.

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