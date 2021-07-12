Почему стоит использовать пластификаторы для бетона?

Строительные работы, связанные с возведением зданий, не обходятся без использования бетона, основные эксплуатационные свойства которого заключаются в прочности и степени подвижности.

Строительные работы, связанные с возведением зданий, не обходятся без использования бетона, основные эксплуатационные свойства которого заключаются в прочности и степени подвижности. Чтобы сохранить целостность бетонного массива после того, как он затвердеет, а также повысить его устойчивость, используются пластификаторы для бетона.

Что такое пластикифкаторы для бетона?

Пластификаторы являются специальными составами, добавляемыми в смесь, чтобы улучшить ее эксплуатационные свойства. После их применения бетон модифицируется, становясь более текучим. Также происходит увеличение порога морозостойкости, нормализуется процесс гидратации. Эти добавки доступны в жидком и порошкообразном видах.

Предназначение пластификаторов для бетона

Пластификаторы для бетона пользуются огромным спросом в строительной сфере, так как они отличаются большим количеством преимуществ:

● Улучшают текучесть, что способствует быстрому и легкому заполнению опалубки и других форм.

● Делают конструкции более плотными.

● Уменьшают количество воды, которая используется, чтобы приготовить бетон.

● Снижают расход бетонной смеси. Экономия достигает 25 процентов, так как увеличивается текучесть и удобоукладываемость.

● Увеличивают морозостойкость и прочностью.

● Увеличивают время хранения – появляется возможность сохранения неиспользованного раствора без необходимости добавлять в него воду.

● Позволяют сохранить однородность смеси, когда она транспортируется на большое расстояние.

● Снижает вероятность появления трещин со сколами.

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