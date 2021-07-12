Почему стоит использовать пластификаторы для бетона?
Строительные работы, связанные с возведением зданий, не обходятся без использования бетона, основные эксплуатационные свойства которого заключаются в прочности и степени подвижности.
Строительные работы, связанные с возведением зданий, не обходятся без использования бетона, основные эксплуатационные свойства которого заключаются в прочности и степени подвижности. Чтобы сохранить целостность бетонного массива после того, как он затвердеет, а также повысить его устойчивость, используются пластификаторы для бетона.
Что такое пластикифкаторы для бетона?
Пластификаторы являются специальными составами, добавляемыми в смесь, чтобы улучшить ее эксплуатационные свойства. После их применения бетон модифицируется, становясь более текучим. Также происходит увеличение порога морозостойкости, нормализуется процесс гидратации. Эти добавки доступны в жидком и порошкообразном видах.
Предназначение пластификаторов для бетона
Пластификаторы для бетона пользуются огромным спросом в строительной сфере, так как они отличаются большим количеством преимуществ:
● Улучшают текучесть, что способствует быстрому и легкому заполнению опалубки и других форм.
● Делают конструкции более плотными.
● Уменьшают количество воды, которая используется, чтобы приготовить бетон.
● Снижают расход бетонной смеси. Экономия достигает 25 процентов, так как увеличивается текучесть и удобоукладываемость.
● Увеличивают морозостойкость и прочностью.
● Увеличивают время хранения – появляется возможность сохранения неиспользованного раствора без необходимости добавлять в него воду.
● Позволяют сохранить однородность смеси, когда она транспортируется на большое расстояние.
● Снижает вероятность появления трещин со сколами.
Заказать пластификаторы для бетона на максимально выгодных условиях можно на сайте производителя ПХЗ Коагулянт. Выгодные цены, высокий уровень сервиса, доставка по Украине – это лишь часть преимуществ, которые ожидают клиентов.
Новости по теме
Секторальные экономические санкции против России будут действовать до 31 января 2022 года.
В Минске разъяснили свое решение о закрытии границы с Украиной – оно касается только борьбы с преступностью.
Первым, кому после убийства позвонили преступники, был Санон. У него нашли оружие и автомобильные номера Доминиканской республики.