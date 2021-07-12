Путин написал статью об отношениях РФ с Украиной

Статья президента России под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля.

На сайте Кремля в понедельник, 12 июля, опубликована статья президента России Владимира Путина под названием Об историческом единстве русских и украинцев.

«Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, мы должны обратиться к истории. Конечно, в рамках статьи невозможно охватить все события, которые произошли более чем за тысячу лет. Однако, я остановлюсь на тех ключевых, поворотных моментах, о которых нам – и в России, и в Украине – важно помнить. И русские, и украинцы, и белорусы – наследники древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на огромном пространстве – от Ладоги, Новгорода, Пскова в Киев и Чернигов – были объединены на одном языке (сейчас мы называем его древнерусским), хозяйственными связями, властью династии князей Рюриковичей. А после крещения Руси – и одной православной верой. Духовный выбор Святого Владимира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет нашу родство», – пишет Путин.

Также он заявляет, что Россия не просто признала Киев, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна.

«Российская Федерация признала новые геополитические реалии. И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна», – говорится в статье.

«Русские и украинцы – один народ, единое целое. Эти слова – не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегодняшней ситуации», – пишет президент РФ.

Также Путин назвал большой общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между РФ и Украиной.

«Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства», – говорится в статье.

Путин упомянул «известную испокон веков» формулу «разделяй и властвуй». «Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача – разделить, а затем и стравить между собой части единого народа», – указал он.

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