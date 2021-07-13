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16:00 13 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Шмыгаль не считает эмбарго РФ торговой войной

В начале июля Россия расширила перечень украинских товаров, ввоз которых запрещен на территорию страны.

Расширение российского эмбарго на украинские товары не является торговой войной, считает премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ во вторник, 13 июля.

«Фактически за последние шесть лет объем торговли с Россией уменьшился практически в шесть раз … Зато товарооборот с Европой вырос до более 40%, это рост более чем в 5 раз. Происходит замещение рынков и Украина сегодня учится производить более качественную продукцию по европейским стандартам и это соответствует векторам развития страны», – сказал он.

По словам премьера, сейчас «не говорим о торговых войны, идет естественная переориентация рынка Украины на рынок Европы и других стран».

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Тэги: торговая война, рф, эмбарго, Шмыгаль
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