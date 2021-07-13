Глава МВД Аваков подал в отставку

Заявление министра об отставке парламент рассмотрит в четверг, сообщают СМИ. Сам Аваков ситуацию не комментирует.

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке.

По его данным, заявление уже 15 июля рассмотрит Верховная Рада.

Сам Аваков сегодня он находится в Ровенской области, где состоялись масштабные учения МВД.

Позже данную информацию подтвердила пресс-служба МВД.

«Согласно части первой статьи 18 закона Украины О Кабинете министров Украины подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь! «, – цитирует Авакова пресс-служба.

Как известно, Аваков возглавляет МВД с 2014 года.

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