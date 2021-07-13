Зеленский впервые провел переговоры с главой Китая
Зеленский поблагодарил Си Цзиньпина от имени народа Украины за поставку вакцин против COVID-19.
Президент Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
В частности, Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени народа Украины за поставку вакцин против коронавируса.
Также Зеленский назвал Китай «торгово-экономическим партнером Украины №1 в мире».
Президент Украины подчеркнул важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры.
Глава государства подтвердил заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке с/х продукции.
Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Украина может стать «мостом в Европу для китайского бизнеса».
Председатель КНР, в свою очередь, отметил важность президентского проекта Большое строительство и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении.
«Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, выбранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в сообщении Офиса президента.
Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время
Новости по теме
Показатель количества людей на планете, которые не имеют постоянного доступа к полноценному питанию, резко подскочил в 2020 году.
С начала эпидемии подтверждены 81 349 случаев заражения, в настоящий момент болеют 3128 человек.