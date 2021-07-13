Зеленский впервые провел переговоры с главой Китая

Зеленский поблагодарил Си Цзиньпина от имени народа Украины за поставку вакцин против COVID-19.

Президент Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

В частности, Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени народа Украины за поставку вакцин против коронавируса.

Также Зеленский назвал Китай «торгово-экономическим партнером Украины №1 в мире».

Президент Украины подчеркнул важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры.

Глава государства подтвердил заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке с/х продукции.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Украина может стать «мостом в Европу для китайского бизнеса».

Председатель КНР, в свою очередь, отметил важность президентского проекта Большое строительство и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении.

«Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, выбранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в сообщении Офиса президента.

Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время

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