Стали известны кандидаты на пост главы МВД
Оба кандидата работают в профильном комитете парламента по вопросам правоохранительной деятельности, утверждает источник.
На должность министра внутренних дел рассматриваются как минимум два кандидата. Оба они являются народными депутатами от партии Слуга народа.
По его словам, одним из кандидатов является глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
Вторым – глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного комитета Рады Александр Бакумов.
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