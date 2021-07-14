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02:26 14 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ярмоленко номинирован на звание автора лучшего гола на Евро-2020

Официальный Twitter Евро-2020 опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола турнира.

В топ-10 вошел и украинец Андрей Ярмоленко с голом, забитым в матче 1-го тура в ворота сборной Нидерландов.

Отметим, что конкуренты у футболиста сборной Украины подобрались достойные: Инсинье и Федерико Кьеза (оба – Италия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия), Погба (Франция), Патрик Шик (Чехия), Лука Модрич (Хорватия), Миккель Дамсгор (Дания) и Альваро Мората (Испания).

Источник:
Тэги: футбол, Андрей Ярмоленко, Евро-2020
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