Археологи обнаружили потерянную гробницу матери Александра Македонского
На севере Греции обнаружили потерянную гробницу Олимпиады – жены царя Македонии Филиппа и матери Александра III Великого.
Почетный профессор археологии Афанасиос Бидас обосновал свою теорию, изучив ряд македонских гробниц и найденные внутри них надписи. К 2019 году Бидас собрал полный комплект сведений о сотнях древних захоронений.
Его особенно впечатлила размерами гробница Кориноса, которая, по его мнению, могла принадлежать только очень важному человеку. Ее длина составляет 22 метра.
Захоронение расположено недалеко от древней Пидны и является крупнейшей македонской усыпальницей, обнаруженной на сегодняшний день. Последние исследования показали, что она была построена в IV веке до нашей эры.
«Весной 316 года до нашей эры после драматической семимесячной осады города Пидны Олимпиада, жена Филиппа II, сдалась Кассандру, который судил ее как изменника в инсценированном суде, не дав ей права на оправдание. Затем он убил ее. Вероятно, родственники из правящего класса похоронили ее рядом со своими поместьями на территории современного района Коринос», – пояснил Бидас.
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