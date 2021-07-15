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04:33 15 Июля 2021 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Брэнсон хочет построить отель на Луне

70-летний Ричард Брэнсон, который совершил свой первый полет в космос, рассказал о планах построить отель на поверхности Луны.

«Построим ли мы однажды отель на Луне, о чем я всегда мечтал, или оставим это моим детям – посмотрим. Но это еще одна мечта, которую, если у меня будет время, я с удовольствием осуществлю в один прекрасный день», – заявил основатель Virgin Galactic.

Также он анонсировал, что его компания создаст много космических кораблей, снизив таким образом стоимость путешествия на земную орбиту, которая сейчас составляет около четверти миллиона долларов.

В то же время его новые аппараты смогут летать выше и дольше, уверен миллиардер.

«Может быть, однажды, когда у нас будет 20 космических кораблей, для меня снова найдется место – например, на мое 90-летие. Но посмотрим, как пойдет. Я почти вернулся на Землю, но не совсем. Это была мечта всей жизни. Мечты нечасто превращаются в реальность», – сказал Брэнсон.

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Тэги: Луна, Ричард Брэнсон
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