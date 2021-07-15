МОЗ разъяснила ситуацию с испорченной вакциной

В Харькове было зафиксировано нарушение холодовой цепи транспортировки более девяти тысяч доз вакцин. В МОЗ говорят, что проблема в трекере.

В Минздраве заявляют, что в Харькове была испорчена не партия вакцин от коронавируса Pfizer, а трекер в контейнере, где она перевозилась. Об этом в четверг, 15 июля, заявил замминистра по вопросам европейской интеграции Александр Комарида.

«Во время транспортировки вакцины в Харьковскую область и во время ее приема некоторые трекеры показывали неправильную температуру. На уровне области было принято решение вернуть партию вакцины на Национальный склад Госпредприятия Укрмедпостач», – заявил он.

Госпредприятие проводит по данному поводу собственное расследование, а Минздрав проведет свою проверку.

«Мы ждем еще некоторые документы, но предварительно можно сказать, что трекеры в термобоксах с вакцинами показывали неправильную температуру. Из-за того, что их технические характеристики не соответствовали условиям использования», – говорит Комарида.

Он объяснил, что при транспортировке вакцины проводится двойной мониторинг температуры: в боксах и в кузове автомобиля. По предварительным данным, отклонений в температурном режиме в кузове авто найдено не было.

Замминистра не исключил, что данную партию вакцин еще могут использовать для вакцинации населения после проверки.

Комарида обратил внимание на то, что подобные ситуации с вакциной Pfizer происходят по всему миру.

В случае подтверждения того, что холодовая цепь перевозки вакцины была нарушена, то ее утилизируют, а виновных накажут. При этом точное количество доз вакцин он не назвал.

Также замминистра отметил, что в Украине еще не было официально зафиксировано ни одного нарушения холодовой цепи при транспортировке вакцины от коронавируса.

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