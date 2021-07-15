Экс-нардепа объявили в международный розыск.

Интерпол по запросу ГБР объявил в международный розыск бывшего депутата и экс-главу банка Финансы и Кредит Константина Жеваго.

Народного депутата Украины III-VIII созывов и бывшего владельца банка Финансы и Кредит Константина Жеваго объявили в международный розыск. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает Государственное бюро расследований.

«27 сентября 2019 экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО Банк Финансы и Кредит, организовал растрату $113 млн финансового учреждения», – говорится в сообщении.

По данным ГБР, подконтрольная Жеваго оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя. В частности, кредиторы списали $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка, после чего тот был объявлен банкротом.

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