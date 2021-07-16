Известный российский рок-музыкант умер от коронавируса
Петра Мамонова пытались вывести из состояния искусственной комы, однако сделать это не удалось.
Последние две недели Петр Мамонов находился в больнице из-за связанных с коронавирусной болезнью осложнений. У артиста зафиксировали 87% поражение легких, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Петр Мамонов – создатель и фронтмен группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров»
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