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04:04 16 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Известный российский рок-музыкант умер от коронавируса

Петра Мамонова пытались вывести из состояния искусственной комы, однако сделать это не удалось.

Последние две недели Петр Мамонов находился в больнице из-за связанных с коронавирусной болезнью осложнений. У артиста зафиксировали 87% поражение легких, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Петр Мамонов – создатель и фронтмен группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров»

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Тэги: музыкант, коронавирус
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