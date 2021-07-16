В Германии в результате ливней и наводнения погибли десятки людей
Количество погибших в связи с паводками на западе Германии, вызванными сильными ливнями, возросло до минимум 42 человек.
Больше всего от наводнений пострадали две западные немецкие федеральные земли – Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.
В частности, в земле Рейнланд-Пфальц бурные потоки воды привели к разрушению сразу нескольких домов в населенном пункте Шульд вблизи Аденау. Местные власти говорят о десятках пропавших без вести. Сообщается также о не менее 25 других домов, которым также грозит разрушение в результате подтопления. Полиция сообщила, что только в районе Бад Ноенар-Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц погибли 18 человек.
Во многих районах этой земли местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. На месте работают спасатели. Из-за обильных осадков вышло из берегов много рек, ручьев и других водоемов.
Водой подтоплено много подвалов домов, улиц и дорог. Из-за наводнения местами приостановлено движение поездов по железной дороге.
По последним данным, в регионе городов Бонн и Кёльн жертвами стихии стали по меньшей мере 20 человек.
В городе Альтена один из спасателей погиб, когда пытался помочь пострадавшему мужчине, но сам попал в бурный поток воды. Другой спасатель скончался на месте проведения операции. Предполагают, что причиной смерти стало состояние здоровья. В Кельне в затопленных подвалах домов были обнаружены тела двух погибших.
Из-за неконтролируемого выхода из берегов многих водоемов местные власти призвали население нескольких населенных пунктов покинуть свои дома. В городе Вупперталь вышла из берегов река Вуппер и залила часть центральных кварталов города.
Железнодорожная компания Deutsche Bahn призвала пассажиров огибать Северный Рейн-Вестфалию из-за приостановленного железнодорожного сообщения на многих участках.
О катастрофических последствиях для населения и-за обильных осадков сообщалось также и в ряде других регионов, в том числе и в Баварии и Саксонии.
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