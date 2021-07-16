В Украине массово останавливаются энергоблоки ТЭС

Из-за нехватки угля останавливаются или уходят на аварийный ремонт энергоблоки теплоэлектростанций.

В Украине 11 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) начали простаивать из-за отсутствия топлива. Еще 10 энергоблоков ТЭС подали заявки на аварийный ремонт. Об этом свидетельствуют данные диспетчера энергорынка госкомпании Укрэнерго.

Отмечается, что из-за отсутствия топлива стоят 11 тепловых энергоблоков. Речь идет о 6 и 7 энергоблоках Углегорской ТЭС (Центрэнерго), 5 и 7 энергоблоках Запорожской ТЭС (ДТЭК Днепроэнерго), 5 и 6 блоках Трипольской ТЭС (Центрэнерго), 1 и 2 блоках Харьковской ТЭЦ-5, 3 и 4 энергоблоках Киевской ТЭЦ-5 и 2 энергоблоке Киевской ТЭЦ-6 (Киевтеплоэнерго).

Еще 10 энергоблоков ушли на аварийный ремонт. Среди них – 7 энергоблок Славянской ТЭС (Донбассэнерго), 3 энергоблок ДТЭК Кураховской ТЭС, 3,4,5,10 энергоблоки ДТЭК Криворожской ТЭС, 1 энергоблок ДТЭК Запорожской ТЭС, 2 и 3 блоки ДТЭК Ладыжинской ТЭС и 6 энергоблок Добротворской ТЭС (ДТЭК Западэнерго).

По подсчетам Министерства энергетики, на 14 июля на складах ТЭС находилось 5,4 млн тонн угля (1,9 млн тонн антрацита и 3,5 млн тонн угля марки «Г»), что на 42 200 тонн меньше, чем по плану Минэнерго.

На складах ТЭЦ находилось 180 000 тонн угля (по 90 000 тонн антрацита и угля марки «Г»). Это на 47 400 тонн угля выше, чем планировалось.

Суммарно на складах ТЭС и ТЭЦ на 14 июля было накоплено 5,57 млн тонн угля разных марок. По сравнению с графиком министерства, это на 5 200 тонн угля больше, чем ожидалось.

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