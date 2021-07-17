В Слуге народа допустили возвращение Авакова

Экс-главе МВД предложат новую должность в правительстве, а он решит, соглашаться или нет, рассказал Арахамия.

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков может вернуться в Кабмин на другую должность – вице-премьер-министра. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24 в пятницу, 16 июля.

«Есть предложение осенью, когда начнется политический сезон, увидеть его (Авакова – ред.) в какой-то ипостаси в команде. Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре. У нас есть много должностей в правительстве, у нас есть 3-4 вице-премьера», – отметил нардеп.

При этом Арахамия подчеркнул, что решение останется за Аваковым.

«Мы предложим, а он решит, соглашаться или не соглашаться», – уточнил он.

Тэги: Верховная Рада, Кабмин, МВД, аваков