Путин предложил Байдену использовать российские базы в Средней Азии

Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену совместно пользоваться военными базами в Таджикистане и Кыргызстане.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, Путин высказал это предложение в ходе саммита в Женеве 16 июня. Общая координация могла бы включать в себя обмен информации, в том числе с дронов – сообщает источник.

«Если бы американцы были заинтересованы только в том, чтобы следить за ситуацией в Афганистане, они бы приняли это щедрое предложение. Но пока они не дали четкого ответа, что наводит на мысль, что, возможно, у них все же другие цели», — отметил он.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отказалась дать комментарии «Коммерсанту».

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