Европа лидирует по количеству вакцинированных

Европа вышла на первое место как континент, на котором сделано больше всего COVID-прививок первых доз, отметили в Еврокомиссии.

Европейский Союз впервые опередил Соединенные Штаты Америки по проценту людей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщило агентство Associted Press.

По данным издания, в странах ЕС первую дозу вакцины получили по меньшей мере 55,6% населения, тогда как в США этот показатель пока составляет 55,4% от количества населения.

В то же время Штаты остаются мировым лидером по числу полностью привитых граждан. Полную иммунизацию прошли 48% американцев, а в странах ЕС – 42% населения.

Информацию издания подтвердил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканал LCI.

«Европа вышла на первое место на нашей планете как континент, на котором проведено больше всего прививок первых доз от коронавируса. В минувшую субботу мы обогнали США», – заявил он и добавил, что чрезвычайно важным остается то, что все больше людей делают COVID-прививки.

По словам Бретона, мир еще не вышел из ситуации пандемии, «но хорошая новость заключается в том, что у нас есть инструмент для этого и мы знаем, что нам следует делать».

Тэги: Европа, США, вакцинация, COVID-прививки