Немецкие ученые прогнозируют еще более масштабные наводнения в будущем

Глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и еще более масштабные наводнения в ближайшие десятилетия.

Представитель Института метеорологии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ Андреас Финк говорит, что «экстремальные дожди будут идти чаще в более теплом мире».

Доктор Себастьян Сиппель из Института атмосферных и климатических наук в Цюрихе пояснил, что одной из причин сильных ливней является то, что глобальное потепление вызывает изменения в атмосфере.

«При повышении температуры на один градус Цельсия атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе», – сказал он.

Другими факторами, которые, по мнению некоторых экспертов, способствуют экстремальным погодным явлениям, таким как наводнения в Европе или недавняя волна аномальной жары в США и Канаде, являются воздушные потоки и сила приливов и отливов.

Воздушные потоки должны перемещать районы высокого и низкого давления в умеренных широтах Европы так, чтобы они быстро заменяли друг друга. Исследователи климата, такие как Финк, считают, что западный ветер, который дует на высоте около 9 километров вокруг Северного полюса, за последние годы несколько утратил силу, что повлекло изменения в ранее стабильном быстром движении потоков воздуха. Таким образом циклоны и антициклоны на более долгое время задерживаются над определенными регионами и провоцируют, соответственно, длительные осадки с наводнениями, или затяжную и сильную жару с лесными пожарами.

Еще одним фактором, влияющим на климат, ученые называют силу приливов и отливов. В течение ближайшего десятилетия прогнозируется, что приливы и отливы будут выше и ниже, чем обычно, из-за прецессии Луны (прецессия – это медленное смещение оси вращения). И хотя это явление повторяется каждые 18 лет, к 2030-м годам уровень мирового океана может подняться так, что это влияние станет опасным.

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