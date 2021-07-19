Американцы выпустили духи с запахом бензина
Американская автомобилестроительная компания Ford при партнерстве парфюмерной компании Olfiction выпустила парфюм Mach-Eau с запахом бензина.
Идея возникла в связи с переходом большого количества владельцев авто на электрические машины. Так, по запросу Ford в Европе был проведен опрос среди таких водителей.
Согласно его результатам, 20% участников исследования заявили, что при пересадке на электромобиль больше всего им не хватает запаха бензина, тогда как 70% водителей признали, что они будут скучать по запаху этого топлива.
По данным издания, духи Mach-Eau, кроме запаха бензина, содержат нотки, напоминающие бензальдегид миндаля (запах, связанный с салонами автомобилей), и пара-крезол, обеспечивающий запах резины от шин.
Эти ароматы были смешаны с синим имбирем, лавандой, геранью и сандалом для получения дополнительных дымчатых, металлических и резиновых нот. Компания также включила «животный элемент», чтобы создать «ощущение лошадей».
Однако приобрести Mach-Eau невозможно – духи пока не продаются.
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