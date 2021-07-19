В Иране произошло сильное землетрясение

Сила подземных толчков достигала 5,3 балла. Об угрозе цунами, а также о возможных жертвах и разрушениях не сообщалось.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье, 18 июля, на юге Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 103 километра к северу от города Бушир с населением порядка 165 тысяч человек. Очаг залегал на глубине два километра.

Информация об угрозе цунами, а также возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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