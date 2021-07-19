СП-2 достраивают в водах Германии
Судно Академик Черский уложит участок в 2,6 км второй нитки газопровода в германских водах.
Российское судно Академик Черский перенаправили в воды Германии для укладки 2,6 км труб газопровода Северный поток-2. Об этом сообщили в компании Nord Stream 2 AG в понедельник, 19 июля, пишет ТАСС.
«Трубоукладочное судно Академик Черский уложит участок в 2,6 км второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями», – говорится в сообщении.
Разрешение на строительство данной части газопровода действует с 17 июля по 15 августа.
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