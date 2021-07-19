Ученые вперые сняли на видео редкого прозрачного осьминога
Сквозь прозрачное тело видны внутренние органы.
Редкого осьминога, у которого сквозь прозрачное тело видны внутренние органы, сумели сфотографировать ученые в глубинах Тихого океана.
Морские биологи заметили неуловимого стеклянного осьминога (Vitreledonella richardi) во время 34-дневной экспедиции у отдаленных островов Феникс, архипелага, расположенного более чем в 5100 км к северо-востоку от Сиднея.
Как и другие полупрозрачные существа, такие как стеклянные лягушки и некоторые гребешки, Vitreledonella richardi почти полностью прозрачны, и только их цилиндрические глаза, зрительный нерв и пищеварительный тракт кажутся непрозрачными.
Экипаж экспедиции сообщил о двух встречах со стеклянным осьминогом — впечатляющее количество, учитывая, что ранее было так мало видео с этими головоногими моллюсками, что ученым приходилось узнавать о них, изучая их куски в содержимом кишечника хищников.
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