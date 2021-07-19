НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
20:51 19 Июля 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Ученые вперые сняли на видео редкого прозрачного осьминога

Сквозь прозрачное тело видны внутренние органы.

Редкого осьминога, у которого сквозь прозрачное тело видны внутренние органы, сумели сфотографировать ученые в глубинах Тихого океана.

Морские биологи заметили неуловимого стеклянного осьминога (Vitreledonella richardi) во время 34-дневной экспедиции у отдаленных островов Феникс, архипелага, расположенного более чем в 5100 км к северо-востоку от Сиднея.

Как и другие полупрозрачные существа, такие как стеклянные лягушки и некоторые гребешки, Vitreledonella richardi почти полностью прозрачны, и только их цилиндрические глаза, зрительный нерв и пищеварительный тракт кажутся непрозрачными.

Экипаж экспедиции сообщил о двух встречах со стеклянным осьминогом — впечатляющее количество, учитывая, что ранее было так мало видео с этими головоногими моллюсками, что ученым приходилось узнавать о них, изучая их куски в содержимом кишечника хищников.

Источник:
Тэги: прозрачный осьминог, глубины Тихого океана
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Почти половина украинцев считают качество образования в стране низким

Еще столько же оценили его как посредственное. При этом за год пандемии мнение украинцев о качестве среднего образования снизилось.

Газпром выкупил дополнительные транзитные мощности Украины на август

Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн. В ближайшее время может быть объявлен дополнительный новый аукцион.

В Днепре по автобусу с людьми открыли стрельбу

Автобус ехал по мосту, когда неизвестные выстрелили в него. В результате вылетело боковое окно. О пострадавших не сообщается.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com