Ученые вперые сняли на видео редкого прозрачного осьминога

Сквозь прозрачное тело видны внутренние органы.

Редкого осьминога, у которого сквозь прозрачное тело видны внутренние органы, сумели сфотографировать ученые в глубинах Тихого океана.

Морские биологи заметили неуловимого стеклянного осьминога (Vitreledonella richardi) во время 34-дневной экспедиции у отдаленных островов Феникс, архипелага, расположенного более чем в 5100 км к северо-востоку от Сиднея.

Как и другие полупрозрачные существа, такие как стеклянные лягушки и некоторые гребешки, Vitreledonella richardi почти полностью прозрачны, и только их цилиндрические глаза, зрительный нерв и пищеварительный тракт кажутся непрозрачными.

Экипаж экспедиции сообщил о двух встречах со стеклянным осьминогом — впечатляющее количество, учитывая, что ранее было так мало видео с этими головоногими моллюсками, что ученым приходилось узнавать о них, изучая их куски в содержимом кишечника хищников.

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