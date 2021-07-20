ВОЗ предоставит Украине тесты для определения штамма Дельта – Ляшко

Поставки тестов для определения штамма коронавирусной инфекции Дельта осуществятся в самое ближайшее время.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставит Украине тесты для выявления штамма коронавируса Дельта. Тесты должны прибыть уже на этой неделе, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«На этой неделе ожидаем от Всемирной организации здравоохранения поставку ПЦР-тестов, которые работают исключительно на Дельту. Это нам позволит наряду с секвенированием проводить еще дополнительное ПЦР-тестирование», – отметил министр.

Он пояснил, что тесты позволят отобрать биологический материал, исследовать его и в случае положительного результата «поставить его на другую плашку и исследовать, а не Дельта это».

С помощью этих тестов будет определяться уровень циркуляции в стране штамма Дельта.

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