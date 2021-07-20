Нападение СБУшников на пограничников: появились подробности

Силовики отметили повышение по службе, трое из них в нетрезвом виде отправились «искать приключения», пишут СМИ.

Сотрудники СБУ во время нападения на пограничников были пьяны после того, как бурно отметили повышение по службе. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительной структуре сообщает Сегодня в понедельник, 19 июля.

«По нашей информации, сотрудники СБУ «обмывали» получение звания. Двое из них напились так, что уснули, а трое, будучи пьяными, направились искать приключения», – заявил источник.

По его словам, после того, как силовики отправились на поиски приключений, по пути им «попался» наряд пограничников.

«Двое из троих разоружили наряд и избили пограничников. Кстати, два магазина от автоматов пока так и не найдены по состоянию на 19 июля. Пограничников били двое из троих, третий сейчас активно сдает коллег следствию. Он вроде бы не избивал, но и никому из правоохранительных органов не сообщил в момент избиения о происходящем. Все нападающие были в штатском. Двоим, которые спали, уголовная ответственность не грозит – они все проспали», – добавил источник.

Он также отметил, что сотрудники СБУ пьяными сели за руль.

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