НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
11:00 20 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нападение СБУшников на пограничников: появились подробности

Силовики отметили повышение по службе, трое из них в нетрезвом виде отправились «искать приключения», пишут СМИ.

Сотрудники СБУ во время нападения на пограничников были пьяны после того, как бурно отметили повышение по службе. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительной структуре сообщает Сегодня в понедельник, 19 июля.

«По нашей информации, сотрудники СБУ «обмывали» получение звания. Двое из них напились так, что уснули, а трое, будучи пьяными, направились искать приключения», – заявил источник.

По его словам, после того, как силовики отправились на поиски приключений, по пути им «попался» наряд пограничников.

«Двое из троих разоружили наряд и избили пограничников. Кстати, два магазина от автоматов пока так и не найдены по состоянию на 19 июля. Пограничников били двое из троих, третий сейчас активно сдает коллег следствию. Он вроде бы не избивал, но и никому из правоохранительных органов не сообщил в момент избиения о происходящем. Все нападающие были в штатском. Двоим, которые спали, уголовная ответственность не грозит – они все проспали», – добавил источник.

Он также отметил, что сотрудники СБУ пьяными сели за руль.

Источник:
Тэги: СБУ, нападение, ГБР
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Правоохранители проводят обыски в АРМА

Следственные действия СБУ и ГБР проводят в помещении ведомства, а также дома у его руководителей.

В Житомирской области битой избили крупного чина СБУ

Конфликт произошел в помещении автозаправки в Новоград-Волынском. Трое мужчин после словесного конфликта избили работника СБУ.

ГБР обязали открыть дело по «разговору Баканова и Трубы» о Медведчуке

В январе 2020 года некоторые СМИ распространили якобы запись разговора глав СБУ и ГБР, в которой в том числе обсуждалась «фальсификация дел» на Медведчука. ОПЗЖ требует расследования по этой «записи».

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com