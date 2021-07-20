В Мексике провели первый в мире турнир по ловле пластика

Турнир длился один день, в нем участвовали 80 рыбаков.

В мексиканском городе Масатлан прошел первый в мире турнир по «пластиковой рыбалке»: его участники должны были выловить из океана как можно больше пластиковых отходов. Организовали конкурс производитель пива Corona и креативное агентство We Believers.

Турнир длился один день, в нем участвовали 80 рыбаков. Самый быстрый из них выловил к концу вечера 369 кг пластика, а все вместе участники избавили океан от более чем трех тонн мусора.

Чтобы заинтересовать рыбаков, организаторы решили платить за каждый выловленный килограмм мусора больше, чем обычно платят за килограмм рыбы. Так, победитель турнира получил 14 800 песо (55 тысяч рублей) — эта сумма равняется месячному доходу рыбака из Масатлана.

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