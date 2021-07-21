Ущерб от столкновения на Гран-при Великобритании оценили почти в миллион евро

Машина Макса Ферстаппена на скорости под 300 км в час влетела в отбойник, получив серьезные повреждения.

Советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко назвал ориентировочную сумму ущерба, который понесла Red Bull из-за столкновения болидов Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмильтона на первом круге гонки.

Напомним, в девятом повороте Copsе гонщики до последнего ждали, что соперник снимет ногу с педали газа. В итоге произошло столкновение, и машина Ферстаппена на скорости под 300 км в час влетела в отбойник, получив серьезные повреждения.

Гонка для Ферстаппена на этом была завершена.

«Пока получается сумма убытков 750 тысяч евро. Правда, пока не ясна степень повреждения двигателя. Конечно, ситуация неприятная. Особенно при ограничениях бюджета», – сказал Марко.

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