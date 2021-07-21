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02:09 21 Июля 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В Киеве пожилая женщина с игрушечным пистолетом ограбила банк

В Киеве ограбили отделение «Укрсиббанка» на Оболони. Пожилая женщина требовала 15 тысяч гривен.

Столичная полиция сообщила о задержании женщины за вооруженное разбойное нападение на банк.

«Правонарушительница зашла в помещение и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а после под угрозой пистолетом потребовала деньги. Работники банка выполнили ее требование, но на выходе из здания ее ждали сотрудники полиции. Начато уголовное производство», – сказано в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

На месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

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Тэги: Киев, ограбление банка
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