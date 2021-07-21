НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
05:20 21 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава ВОЗ ожидает появления еще более опасного штамма коронавируса

Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться более опасный штамм коронавируса.

По его словам, чем больше будет появляться новых штаммов, тем выше вероятность, что один из них научится «обходить вакцины».

«Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант дельта, который приводит сейчас к разрушающим последствиям», — сказал глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения. К концу текущего года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего — по меньшей мере 70%.

Источник:
Тэги: коронавирус, штамм коронавируса
Код блока:
Loading...

Новости по теме

В Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай коронавируса

В Олимпийской деревне, где остановятся большинство участников XXXII летних Олимпийских игр, обнаружили первый случай коронавируса.

Министр здравоохранения Британии заболел COVID-19 несмотря на две прививки

Саджид Джавид получил положительный результат теста на коронавирус, несмотря на то, что получил две прививки вакциной AstraZeneca.

США отправили в Украину два миллиона доз вакцины Moderna

США отправили в Украину два миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com