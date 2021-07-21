Глава ВОЗ ожидает появления еще более опасного штамма коронавируса
Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться более опасный штамм коронавируса.
По его словам, чем больше будет появляться новых штаммов, тем выше вероятность, что один из них научится «обходить вакцины».
«Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант дельта, который приводит сейчас к разрушающим последствиям», — сказал глава ВОЗ.
Он подчеркнул, что пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения. К концу текущего года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего — по меньшей мере 70%.
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