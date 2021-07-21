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14:00 21 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава МИД Венгрии посетит Донбасс

В ходе визита в Украину Сийярто подпишет с Кулебой двусторонние документы и посетит Донбасс.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, председательствующий в Комитете министров Совета Европы, 22 июля посетит Украину.

Он проведет переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, ключевыми темами которых станут ситуация безопасности в регионе, политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, взаимодействие с Советом Европы, а также актуальные вопросы отношений Украины и Венгрии. По итогам переговоров подпишут двусторонние документы.

Министры также осуществят совместную поездку на линию разграничения на Донбассе.

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Тэги: Венгрия, визит, Донбасс
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