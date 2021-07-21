Даже умеренное употребление алкоголя повышает риск развития рака

Безопасной дозы алкоголя не существует.

Употребление алкоголя в небольших и умеренных количествах все равно повышает риск развития рака. К такому выводу пришли исследователи из Международного агентства по изучению рака — их научная работа опубликована в журнале Lancet Oncology, сообщает ООН, ссылаясь на заявление из Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

Исследователи определили, что за прошлый год в мире зарегистрировали 740 тысяч новых случаев рака, связанных с употреблением алкоголя. В 100 тысячах случаев болезнь находили у людей, которые не злоупотребляли спиртным, то есть пили не более двух стандартных порций алкогольных напитков в день.

В то же время 86% новых случаев рака, связанных с потреблением алкоголя, пришлось на тех, кто пьет более двух стандартных порций алкогольных напитков в день.

«Безопасной дозы алкоголя не существует. Проходя через организм человека, алкоголь может повреждать органы, с которыми контактирует, вызывая различные виды рака — от рака полости рта и молочной железы до рака печени и прямой кишки», — прокомментировала исследование доктор Карина Феррейра-Боргес, исполняющая обязанности руководителя Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

Большинство случаев рака, связанных с потреблением алкоголя, приходилось на Восточную Азию и Европу. В основном болезнь диагностировали у мужчин.

Феррейра-Боргес считает, что в будущем эту ситуацию можно исправить, снизив доступность алкоголя.

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