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00:16 22 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Харви Вайнштейну грозит 140-летний тюремный срок

Приговоренного к 23 годам тюремного заключения голливудского продюсера Гарви Вайнштейна экстрадировали в Калифорнию для нового суда.

69-летнего Вайнштейна экстрадировали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В Калифорнии бывшему продюсеру предъявят обвинения по 11 пунктам. Там он предстанет перед судом по делу о пяти изнасилованиях женщин в гостинице в Беверли-Хиллз в период с 2004 по 2013 год.

Вайнштейну грозит продолжение тюремного срока на 140 лет.

Отмечается, что независимо от того, чем закончится суд, Вайнштейну придется вернуться в Нью-Йорк и отбыть там до конца 23-летний срок.

В октябре 2017 года десятки актрис обвинили Вайнштейна в домогательствах.

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Тэги: сексуальные домогательства, Харви Вайнштейн
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