В особняке российского полковника ГИБДД нашли золотой унитаз

Российские следователи обнаружили в особняке полковника автоинспекции на Ставрополье странные предметы роскоши.

Полковника Алексея Сафонова, начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) в Ставропольском крае, арестовали вместе с шестью другими его коллегами.

По версии следствия, участники группы под руководством Сафонова в течение нескольких лет за деньги выписывали фальшивые пропуска для постов ГИБДД для перевозчиков зерна и строительных материалов.

«Пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства на территории Ставропольского края, в частности, через стационарные и передвижные посты ГИБДД», – говорится в сообщении СКР.

Обвиняемые пока не комментировали дело.

Комитет заявляет, что провел в рамках рейда примерно 80 обысков, в частности, в офисах ГИБДД. Следователи изъяли большое количество наличных и элитных автомобилей.

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