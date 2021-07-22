В особняке российского полковника ГИБДД нашли золотой унитаз
Российские следователи обнаружили в особняке полковника автоинспекции на Ставрополье странные предметы роскоши.
Полковника Алексея Сафонова, начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) в Ставропольском крае, арестовали вместе с шестью другими его коллегами.
По версии следствия, участники группы под руководством Сафонова в течение нескольких лет за деньги выписывали фальшивые пропуска для постов ГИБДД для перевозчиков зерна и строительных материалов.
«Пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства на территории Ставропольского края, в частности, через стационарные и передвижные посты ГИБДД», – говорится в сообщении СКР.
Обвиняемые пока не комментировали дело.
Комитет заявляет, что провел в рамках рейда примерно 80 обысков, в частности, в офисах ГИБДД. Следователи изъяли большое количество наличных и элитных автомобилей.
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