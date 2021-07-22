Дикие кабаны производят в год столько углекислого газа как и 1,1 млн автомобилей

Кабаны влияют на окружающую среду, когда ищут еду.

Дикие свиньи (Sus scrofa) со всего мира ежегодно производят около 4,9 млн тонн углекислого газа — столько же CO₂ за это время выделяют 1,1 млн автомобилей. К такому выводу пришла международная группа исследователей из Австралии, Новой Зеландии и США, сообщает The Guardian. Научная работа команды опубликована в журнале Global Change Biology.

Кабаны влияют на окружающую среду, когда ищут еду: они вспахивают почву и высвобождают содержащийся в ней углекислый газ. Эти животные — живые мини-тракторы, считает ведущий автор исследования, доктор Кристофер О’Брайан.

«Когда почва повреждается из-за вспашки людьми или дикими животными, в атмосферу выбрасывается углерод. Поскольку почва содержит почти в три раза больше углерода, чем атмосфера, даже небольшая его доля, выделяясь из почвы, может ускорить изменение климата», — заявил исследователь.

По подсчетам команды О’Брайана, сейчас кабаны вспахивают территорию площадью от 36 000 до 124 000 квадратных километров в среде, где они не являются местными.

«Это огромная территория, и это не только влияет на здоровье почвы и выбросы углерода, но также угрожает биоразнообразию и безопасности продуктов», — добавил О’Брайан.

Поэтому, считают исследователи, постоянно увеличивающаяся популяция кабанов в мире может стать угрозой для климата. При этом, сказал О’Брайан, если кабаны проникнут в районы с обильным почвенным углеродом, в будущем они будут производить еще больше парниковых газов.

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