Конкурс короткометражек о путешествиях «Жага мандрів» объявил имена победителей

Конкурс короткометражных любительских фильмов о путешествиях «Жажда странствий» объявил имена победителей.

Конкурс короткометражных любительских фильмов о путешествиях «Жажда странствий» объявил имена победителей.

Первое место заняла тревел-блогера с Монастырского Татьяна Кузьменко с работой “Мачу-Пікчу очима українки”, где показала искренние впечатления о столице инков. Год назад Татьяна отправилась в кругосветное путешествие, сейчас находится в Болгарии, и уже в августе планирует вернуться в Украину.

Второе место авторитетное жюри присудило Сергею Кибукевичу из Ровенской области за фильм Specially for You. Сергей занимается общественной деятельностью в Харькове и организует благотворительные студенческие сплавы на байдарках по всей Украине, о чем и снял фильм.

Третье место жюри отдало фотографу и радиолюбители Нодир Турсун-Заде за работу 2017 Pamir Expedition о восхождении на гору Памир. Нодир живет и работает в Душанбе (Таджикистан), посетил 75 стран и все континенты.

По результатам предварительного онлайн-голосования, которое длилось неделю, приз зрительских симпатий получила работа Игоря Коровия с Орджоникидзе «Cocos акулы«. Игорь – дайвер, имеет более 100 погружений; путешественник с двадцатилетним стажем. Создает фильмы о волшебстве подводного мира и отдаленные уголки нашей планеты, и продемонстрировал в своем видео акул под водой.

Конкурс длился с 21 июня по 21 июля и собрал более 50 видеоработ о далеких путешествиях.

Организатор – сообщество путешественников Voyagemakers во главе с Вадимом Ивлев, профессиональным путешественником, участником международных научно-исследовательских экспедиций на необитаемые труднодоступные острова, радио любителем и автором книги “Мандри киянина Океанією”.

Основная цель конкурса «Жага мандрів» – совместными усилиями путешественников успеть заснять неизведанные, безлюдные и труднодоступные уголки планеты, под влиянием человека стремительно теряют свою первозданность.

Несмотря на существенные туристические ограничения, в которых нам пришлось жить в последние почти полтора года, обычные украинцы смогли отснять уникальные кадры в Кении, Таджикистане, Норвегии, Гонконге, Индии, Перу и других странах. Участники имели возможность показать собственные истории путешествий и поделиться опытом друг с другом.

«В любительских фильмах нам нравится прямота и настоящие эмоции. Это искусство, творческая художественная деятельность любителей, – делится организатор Вадим Ивлев.

Очень увлекательно было просматривать фильмы участников. Они – прямое доказательство того, что украинцы любят природу и умеют показать ее красоту и природные богатства. Этим конкурсом мы хотим продемонстрировать, что нам не безразлично, какой мир оставим потомкам. «.

В состав жюри входили:

● Почетный председатель жюри: Михаил Ильенко – украинский кинорежиссер, сценарист, актер. Академик Национальной академии искусств Украины (2017). Заслуженный деятель искусств Украины (2003). Лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко (2007).

● Вадим Ивлев – организатор конкурса, радиоинженер, этнограф-любитель. Побывал на 24 безлюдных и труднодоступных островах Океании и Антарктики. Автор книги «Мандри киянина Океанією» и ряда статей.

● Роман Братчик – участник 1-й, 2-й и 8-й годовых экспедиций, единственный полярник в Украине, который провел в Антарктике более двух лет непрерывно.

● Андрей Мазур – журналист, блогер.