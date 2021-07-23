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06:19 23 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Первые украинские спортсмены выступили на Олимпиаде

В Токио состоялись квалификационные соревнования в стрельбе из лука у женщин, где Украину представили три спортсменки.

По итогам квалификации никто не вылетает – 64 спортсменки определили посев в личных и командных соревнованиях на вылет.

Украину в женской стрельбе из лука представляют три спортсменки. Вероника Марченко стала 35-й с 365 очками. Анастасия Марченко показала 41-й результат, а Лидия Сиченикова стала 54-й.

Сборная Украины в квалификации заняла 11-е место из 12 команд и теперь видимо свой путь в плей-офф начнется с 1/8 финала матчем с российскими лучницами, которые стали шестыми в квалификации.

В женском турнире первое место с олимпийским рекордом (680 очков) заняла кореянка Ан Сан. За ней расположились соотечественницы Чан Минхи (677) и Кан Чхэ Ен (675). 2032 очка команды Южной Кореи в квалификации также является новым олимпийским рекордом.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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Тэги: Олимпиада в Токио
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