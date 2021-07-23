Озвучены потери ВСУ за год перемирия на Донбассе

Почти за год перемирия на Донбассе погибли 45 военных. При этом подорвавшихся на взрывчатке в статистику не включают.

За время перемирия на Донбассе, объявленного почти год назад, погибли 45 военных, 150 были ранены. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Вооруженных сил Украины.

Всего с начала боевых действий на Донбассе в апреле 2014 года погибли 2705 военных, еще 10280 получили ранения.

Отмечается, что это данные по состоянию на 18 июля.

Также в эту статистику не входят случаи, когда солдаты подрываются на взрывных устройствах.

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