Озвучены потери ВСУ за год перемирия на Донбассе
Почти за год перемирия на Донбассе погибли 45 военных. При этом подорвавшихся на взрывчатке в статистику не включают.
За время перемирия на Донбассе, объявленного почти год назад, погибли 45 военных, 150 были ранены. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Вооруженных сил Украины.
Всего с начала боевых действий на Донбассе в апреле 2014 года погибли 2705 военных, еще 10280 получили ранения.
Отмечается, что это данные по состоянию на 18 июля.
Также в эту статистику не входят случаи, когда солдаты подрываются на взрывных устройствах.
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