Где можно пройти на тест на выявление Дельты
Тесты на индийский штамм коронавируса в Украине проводят только в лабораториях двух учреждений.
Анализ на выявление коронавирусного штамма Дельта в Украине можно сделать в лабораториях двух медицинских учреждений.
В Минздраве рассказали, что при наличии реагентов, тесты на Дельту могут проводить в лабораториях таких учреждений:
- Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ)
- ГУ Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины (на основе договора с АО Фармак)
Кроме того, такие анализы могут проводить и частные лаборатории, имеют секвенатор.
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