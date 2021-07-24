Где можно пройти на тест на выявление Дельты

Тесты на индийский штамм коронавируса в Украине проводят только в лабораториях двух учреждений.

Анализ на выявление коронавирусного штамма Дельта в Украине можно сделать в лабораториях двух медицинских учреждений.

В Минздраве рассказали, что при наличии реагентов, тесты на Дельту могут проводить в лабораториях таких учреждений:

Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ)

ГУ Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины (на основе договора с АО Фармак)

Кроме того, такие анализы могут проводить и частные лаборатории, имеют секвенатор.

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