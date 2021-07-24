НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
18:00 24 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Где можно пройти на тест на выявление Дельты

Тесты на индийский штамм коронавируса в Украине проводят только в лабораториях двух учреждений.

Анализ на выявление коронавирусного штамма Дельта в Украине можно сделать в лабораториях двух медицинских учреждений.

В Минздраве рассказали, что при наличии реагентов, тесты на Дельту могут проводить в лабораториях таких учреждений:

  • Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ)
  • ГУ Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины (на основе договора с АО Фармак)

Кроме того, такие анализы могут проводить и частные лаборатории, имеют секвенатор.

Источник:
Тэги: вакцина, вакцинация, штамм
Код блока:
Loading...

Новости по теме

В США рассказали о передачи вакцин Украине

США купят 500 миллионов доз вакцин Pfizer, часть из которых передадут Украине. Также Штаты помогут с транспортировкой препарата.

Осенняя волна коронавируса неизбежна

Осенью количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией может значительно вырасти из-за штамма Дельта.

Миллион украинцев привили первой дозой от COVID-19

С начала кампании вакцинации две дозы получили почти 124 тысячи человек. Всего в Украине сделали 1 132 821 прививку.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com