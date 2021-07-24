Вступил в силу закон об упрощении COVID-закупок

Документ предусматривает упрощенную систему закупок лекарственных средств, вакцин, иммунобиологических препаратов, расходных материалов для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Закон отменяющий внетендерную процедуру закупок некоторых медтоваров для борьбы с COVID-19 №1599-ІХ вступил в силу в субботу, 24 июля. Текст документа накануне был обнародован в официальной газете Верховной Рады Голос Украины.

Законодательный акт предусматривает, что на период действия установленного Кабинетом Министров карантина, в соответствии с Законом О защите населения от инфекционных болезней», внетендерная процедура будет оставлена только для закупки лекарственных средств, вакцин, иммунобиологических препаратов, расходных материалов для оказания медицинской помощи больным COVID-19 и медицинских изделий для вакцинации от COVID-19, медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19, системы поставки медицинских газов, чтобы больницы и Министерство здравоохранения Украины могли оперативно осуществлять их закупку.

Перечень таких лекарственных средств и порядок их внетендерной закупки должен утвердить Кабинет Министров.

Закупки же других товаров и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19), будут осуществляться в порядке упрощенных закупок в соответствии со статьей 14 Закона О публичных закупка.

Упрощенная закупка проводится заказчиком с применением электронного аукциона. Срок проведения упрощенной закупки – не позднее, чем через 20 дней после объявления закупки.

Ожидается, что предложенный механизм позволит тратить государственные средства на борьбу с пандемией более рационально и одновременно сделает невозможными риски, по которым могли бы быть заблокированы неотложные закупки товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек острой респираторной болезни COVID-19.

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