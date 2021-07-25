Сепаратисты не блокируют только один КПВВ

На Донбассе из-за семи пунктов пропуска работает только Станица Луганская – остальные заблокированы сепаратистами.

Сепаратисты блокируют шесть из семи контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе – пропуск граждан осуществляет только Станица Луганская. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины… Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской», – сказано в сообщении.

Пассажиропоток на КПВВ Станица Луганская по сравнению с прошлой неделей увеличился на 35%.

«Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 991 человек, а на контролируемую территорию – 10 019 человек», – добавили в штабе.

При этом напротив КПВВ Новотроицкое сепаратисты блокируют движение граждан, снимая блокировку для отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу.

«В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 588 человек и 81 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 559 человек и 93 транспортные средства проехали на подконтрольную украинской власти территорию», – пояснили в штабе ООС.

Кроме того, на КПВВ действуют противоэпидемические мероприятия и обязательным условием остается пребывание в контрольном пункте в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.

«В то же время во время действия в Украине зеленого уровня эпидемической опасности граждане прибывают на контролируемую территорию без прохождения самоизоляции. А иностранцам для пересечения линии разграничения необходимо иметь полис медицинского страхования», – подытожили в штабе.

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