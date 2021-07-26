Первая ракетка мира вылетела с Олимпиады уже после первого круга
Австралийка Эшли Барти проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо (№48 WTA) – 4: 6, 3: 6.
Матч продолжался 1 час и 35 минут.
Во втором круге Соррибес-Тормо сыграет против Фионы Ферро.
Лидер украинского тенниса Элина Свитолина удачно стартовала в Токио, обыграв в тяжелейшем матче первого круга Лауру Зигемунд (Германия) – 6: 3, 5: 7, 7: 5.
За право выйти в третий раунд турнира Элина поспорит с соотечественницей Барти Айлой Томлянович (WTA 51).
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