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01:20 26 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Первая ракетка мира вылетела с Олимпиады уже после первого круга

Австралийка Эшли Барти проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо (№48 WTA) – 4: 6, 3: 6.

Матч продолжался 1 час и 35 минут.

Во втором круге Соррибес-Тормо сыграет против Фионы Ферро.

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина удачно стартовала в Токио, обыграв в тяжелейшем матче первого круга Лауру Зигемунд (Германия) – 6: 3, 5: 7, 7: 5.

За право выйти в третий раунд турнира Элина поспорит с соотечественницей Барти Айлой Томлянович (WTA 51).

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Тэги: теннис, Олимпиада в Токио
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