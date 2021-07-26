Ученые установили, что COVID-19 ухудшает умственные способности

Группа ученых из университетов Великобритании и США нашла связь между коронавирусом и нарушениями работы мозга.

Ученые протестировали более 80 тыс. человек в течение 2020 года. Участники прошли девять видов тестов, которые используются для оценки различных аспектов человеческого сознания, способности планировать и размышлять, а также памяти, внимания и способности анализировать эмоции.

В результате ученые зафиксировали когнитивные нарушения, которые, по их мнению, нельзя объяснить разницей респондентов в возрасте и образовании или другими демографическими и социально-экономическими факторами.

Нарушения оказались наиболее заметными таких функций мозга как рассуждение, решение задач и планирование, указали ученые.

Эти результаты соответствуют описанию так называемого длинного коронавируса, в случае которого люди часто сталкиваются с «туманом в голове», а также проблемами с концентрацией и выбором соответствующих слов, отмечается в исследовании.

Наиболее сильно нарушения были выражены среди тех, кто из-за COVID-19 находился на искусственной вентиляции легких. В меньшей степени они проявились среди тех, кого госпитализировали, но к аппарату не подключали.

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