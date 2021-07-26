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13:00 26 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США десятки авто столкнулись из-за пыльной бури

Пыль, поднятая сильным ветром, ухудшила видимость на дороге, что привело к масштабному ДТП.

В американском штате Юта пыльная буря привела к серии ДТП, жертвами которых стали семь человек. Массовая авария произошла днем 25 июля в округе Миллард, к западу от небольшого города Кенош, говорится в сообщении полицейских Юты.

Отмечается, что пыль, поднятая сильным ветром, ухудшила видимость на дороге, из-за чего столкнулись два десятка автомобилей.

Несколько человек получили травмы, некоторых доставили в больницы в критическом состоянии. На место прибыли машины скорой помощи, пострадавших перевозили и по воздуху.

На магистрали приостановили движение в южном направлении. Дорожный патруль Юты позвал на помощь служащих из других городов.

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Тэги: США, дтп, жертвы, пыльная буря
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